Video Yaşam Bursa'da yolda yürüyen kadına çirkin saldırı kamerada!
Bursa'da yolda yürüyen kadına çirkin saldırı kamerada!

Bursa'da yolda yürüyen kadına çirkin saldırı kamerada!

22.12.2021 | 10:48

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Bursa’da bir kişi güpegündüz yolda yürüyen abla kardeşe saldırdı. Kısa zaman sonra nişanı olan ablanın burnu kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D., güpegündüz alışverişten dönen ve tanımadığı abla-kardeşe sebepsiz yere yumruk attı.


Talihsiz kadın ne olduğunu anlamadan kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören mahallenin gençleri Mert D.'yi linç etmek istedi. Cadde esnafı linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan kadının ilk müdahalesini yaparak Kestel Devlet Hastanesine götürüp tedaviye aldı.


Kahvehane sahibi tarafından polise teslim edilen Mert D. ise gözaltına alındı. Talihsiz kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı esnada olayın yaşandığı öğrenilirken, yaşanan o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Bu ilk vukuatı değil
Öte yandan Mert D.'nin daha önce de başka bir kadının arkasından yaklaşarak yumruk attığı ve kaçtığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Mert D.'nin, kısa süre önce bir diş hekimini tırnak makasıyla yaralamış, bölgedeki bir lisede eğitim gören öğrenciyi ise bıçakla yaraladığı, kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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