Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada | Video
Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga, meydan muharebesine döndü. Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video 08.10.2024 | 12:41
00:37
Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada | Video 08.10.2024 | 12:40
02:40
Yakınları hayatından endişelendi; o yürüyüşte çıktı | Video 08.10.2024 | 12:39
00:37
Sokak ortasında kadını yumrukladı, bekçiler kurtardı | Video 08.10.2024 | 12:39
00:17
02:34
01:47
Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası | Video 08.10.2024 | 10:39
00:29
Nevşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 08.10.2024 | 10:10
00:32
02:10
Arnavutköy’de kavgaya iş makinesiyle gelen şahıs tutuklandı | Video 08.10.2024 | 08:54
03:10
02:55
Mantar toplarken bulduğu taşların göktaşı olduğu ortaya çıktı | Video 08.10.2024 | 08:53
00:09
00:21
İETT otobüsü kuralları hiçe saydı, emniyet şeridinden böyle ilerledi | Video 07.10.2024 | 15:42
01:34
Altı aydır kayıp olan şahsın ormanda ağaca asılı cesedi bulundu | Video 07.10.2024 | 14:32
06:56
Vahşice öldürülen kasiyer Merve'nin katillerine ceza yağdı | Video 07.10.2024 | 14:32
06:13
05:47
03:59