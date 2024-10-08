Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada | Video

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavga, meydan muharebesine döndü. Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga, olay yerine polisin gelmesiyle son buldu.