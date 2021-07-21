Bursa'da yürekleri yakan olay! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi!
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Bursa'da hamile eşi ile çay kenarına pikniğe giden Halil Sevil (43), serinlemek için girdiği suda akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Sevil'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.
Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi Kocasu Çayı'nın bulunduğu alana hamile eşiyle gelen Halil Sevil, birlikte piknik yaptı. Halil Sevil, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Akıntıyla sürüklenen Halil Sevil'in gözden kaybolduğunu gören eşi, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada Sevil'i bulamayınca durumu arama- kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaya giren polis dalgıçlar, 2 saatlik aramanın ardından Sevil'in cansız bedenini suyun dibinde buldu. Kıyıya çıkarılan Sevil'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.