Bursa’da zift deposunda korkutan yangın | Video

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Bursa’da bir zift deposunun şantiye alanında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri ise meydana gelen yangınla ilgili tahkikat başlattı