Video Yaşam Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video
Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video

Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video

09.08.2022 | 09:17

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Bursa’da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan araç ve servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı. Feci kazada araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu'nun Bursa'ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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