Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı | Video

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Bursa’da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu'nun Bursa'ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.