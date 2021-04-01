Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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OTOMATİK OYNAT
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Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 01.04.2021 | 10:14
Bursa'da otobüs ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı!