Video Yaşam Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı
01.04.2021 | 13:56

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Bursa'da otobüs ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı!

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