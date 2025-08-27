Video Yaşam Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: "Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım" | Video
Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma:

Bursa'daki durak faciasında sanıktan ilginç savunma: "Direğe çarptım bayıldım, cama vurunca ayıldım" | Video

27.08.2025 | 10:08

Bursa'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen ve bir kişinin ölümüne, beş kişinin yaralanmasına yol açan otobüs durağı kazasına ilişkin dava, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık A.K., yaptığı savunmada kendisinin, "Oruçlu olduğunu daha sonra da çarpmamla birlikte bayıldığını" ifade etti.

Olay, 29 Mart saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alaa S. idaresindeki 34 RB plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında otobüs bekleyen vatandaşların arasına girdi. Kaza nedeniyle otomobil, duraktaki yolcuları altına aldıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğini de devirerek güçlükle durabildi. Olay sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada durakta bekleyen vatandaşlardan Mesut Cambaz ve Metin K. ağır şekilde yaralandı. Aynı kazada Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan Mesut Cambaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sanık, olay günü oruçlu olduğunu belirterek kazayı hatırlamakta zorlandığını söyledi. A.K, "Önce otobüs durağı mı yoksa lamba direğine mi çarptım emin değilim. Çarpmamla birlikte bayıldım. İlk başımı cama vurduğumda bayıldım, ikinci kez ön cama vurunca kendime geldim. Aracın durağa nasıl girdiğini hatırlamıyorum" dedi.

Mağdur yakınları ise sanığın çelişkili ifadeler verdiğini vurgulayarak, "Sürekli farklı şeyler söylüyor, bu şekilde sorumluluktan kaçamaz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, mevcut delilleri değerlendirerek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık avukatı Sedat Gülen, yaptığı savunmada; müvekkilinin kasıtlı bir eylemde bulunmadığını iddia etti

