Bursa'daki fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, bakım işçisi Aydın Toprak olay yerinde, Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Coşgun'da hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişi, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49), ve yoğun dumandan etkilenen Emirhan Türköz(20) ile Tolga Bozkurt(27) oldukları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.