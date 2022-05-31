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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'daki fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 31.05.2022 | 16:46
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İzmit'te iki tramvay böyle çarpıştı | Video 31.05.2022 | 16:34
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Fabrika patlamasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 31.05.2022 | 16:29
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Sahildeki bankta çıplak güneşlenen şahıs gözaltına alındı | Video 31.05.2022 | 16:33
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Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video 31.05.2022 | 15:28
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Tartıştığı kişiye piknik tüpüyle saldırdı! O anlar kamerada | Video 31.05.2022 | 15:22
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Soyu tükendi sanılan Anadolu Parsı görüntülendi | Video 31.05.2022 | 13:08
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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı kamerada | Video 31.05.2022 | 12:52
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 31 Mayıs 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 31.05.2022 | 12:23
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Mısır tarlasında 477 kök Hint Keneviri ele geçirildi | Video 31.05.2022 | 10:10
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Kendisine çarpıp kaçan otomobili böyle kovaladı | Video 31.05.2022 | 12:02
Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.