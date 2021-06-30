Bursa'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video
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Bursa'da otomobil ve motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ağır yaralanan 26 yaşındaki genç motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlama anları saniye saniye kaydedildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi ve 70. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç ana yola çıktığı sırada, motosiklet, otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki S.Ç. motosikletten fırlayarak yaklaşık 30 metre ileri düştü. O sırada otomobilde bulunan 10 yaşındaki M.S. de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kaza ânı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İki yaralı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ve otomobildeki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.