Bursa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp böyle devrildi
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 19 kişinin de yaralandığı servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından servis midibüsünün bariyerlere de çarparak yan yattığı görüldü.