Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın | Video
Bursa'da şehrin araç ve insan yoğunluğunun en çok bulunduğu bölgede makilik alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı. Ekiplerin erken müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın havadan görüntülenirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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