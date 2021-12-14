Video Yaşam Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video

Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video

14.12.2021 | 09:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 01:47
Çocukların yaratıcılığını geliştirecek hobi önerileri | Video 14.12.2021 | 11:12
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 05:42
Bitlis’in 4 mevsim tanıtımı için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar | Video 14.12.2021 | 11:00
Çankırı’da ’Pisa Kulesi’ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 02:46
Çankırı'da 'Pisa Kulesi'ni andıran yamuk binalar tehlike saçıyor! | Video 14.12.2021 | 10:58
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 00:19
Batman’da kapı önündeki ayakkabıları seçip çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2021 | 10:58
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 04:09
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video 14.12.2021 | 10:41
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 02:25
Genç kızın telefonunu çalan öğretmen kamerada | Video 14.12.2021 | 10:45
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu | Video 00:53
LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu | Video 14.12.2021 | 10:45
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 01:29
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 14.12.2021 | 10:38
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 03:14
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 14.12.2021 | 10:23
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 07:05
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 14.12.2021 | 10:11
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 01:22
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 14.12.2021 | 10:11
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 01:08
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 14.12.2021 | 10:00
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 00:53
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 14.12.2021 | 10:11
Mazhar Alanson’un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 00:12
Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 14.12.2021 | 10:06
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 09:49
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 14.12.2021 | 09:43
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video 02:37
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video 14.12.2021 | 09:48
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 01:25
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 14.12.2021 | 09:40
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 02:00
Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2021 | 09:25
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 02:34
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 14.12.2021 | 09:28
Hepsi grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 01:11
Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:27

Arnavutköy’de evinin bahçesinde bulunan kömürlüğe giren hırsızlarla karşı karşıya gelen kişi, hırsızları durdurmak için canını tehlikeye atıp araçlarının önüne atladı, metrelerce kovaladı. Çalınan malzemelerini kurtarmak isteyen adamın çaresizliği çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde mahallede bulunan dükkanının açmak için evinden çıkan Erdoğan Hüseyin Öztürk, dışarı çıktığı esnada bahçesinde bulunan hırsızların araçlarına kendi ürünlerini yüklediğini gördü. Hırsızlara doğru koştuğu esnada araca binerek kaçmaya çalışan hırsızlar önce Öztürk'ün üzerine araba sürdü daha sonra ise hızla kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen aracın peşinden metrelerce koşan Öztürk aynı zamanda bağırarak cadde den geçen diğer araçlardan yardım istedi. Erdoğan Hüseyin Öztürk'ün o çaresiz anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olayla alakalı konuşan ev sahibi Erdoğan Hüseyin Öztürk, "Ben sabah evden çıktım bu tellerden atladılar bende hemen koştum geldim arabayla bana çarpıp kaçtılar. Jeneratör gibi malzemeler çalmışlar yoldan geçen arabaya kes diye bağırdım ama oda anlamadı bende korktum baya şikayetçi oldum dün karakoldaydım. Yakalasaydım polise teslim ederdim kesinlikle" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA