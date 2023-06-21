Buse'ye silahlı saldırının arkasından sevgili olmak isteyen müteahhit çıktı | Video 21.06.2023 | 09:40 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bindiği otomobilin önü motosikletli bir kişi tarafından kesilerek bacağından vurularak yaralanan Buse Bulut'un (26), kendisine saplantılı aşık olan Müteahhit Ekrem Boz'un (45) 15 bin liraya tuttuğu tetikçi Serhat Kösen (23) tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan Boz ve Kösen tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 4 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü tarafından önü kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bulut tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.



TETİKÇİ İTİRAF ETTİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamera kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli silahlı saldırganın Serhat Kösen olduğunu belirlendi. Kösen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kösen, genç kadına silahlı saldırı düzenlemesi için Müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.



OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESEN TETİKÇİ BAYILMA NUMARASI YAPMIŞ

Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı. Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.



MÜTEAHHİT SUÇU KABUL ETMEDİ, PARAYI TETİKÇİNİN DEPREMZEDE YAKINLARI İÇİN GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI

Silahlı saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini

2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla "Sana ev alırım, araba alırım" gibi mesajlar gönderdiğini, silahlı saldırıyı olayının ardından ise "Sevgili olamazı halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini de söyledi.

