Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum!
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Toplumda hemen herkesin maruz kaldığı body shaming süreci (bedeni aşağılama), muhteşem bir bedenin en ufak kusurunu da aramakla gerçekleşebilir, birinin kilosunun “yeterince ideal” ölçülerde olmamasıyla da. Biz de bu video ile sizlere aslında kendi bedeninizle yaşamanın ne kadar büyük bir mutluluk olabileceğini ve başkalarının beden ölçülerinin ve biçiminin yalnızca o kişilerle ilgili olduğunu göstermek istedik.