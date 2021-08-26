Video Yaşam Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu

Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu

Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu
26.08.2021 | 09:56

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Balık ölümleri üzüntü yaratırken, çok sayıda kuş su üzerindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti.

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Kentte, DSİ tarafından alınan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez suladı. Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibari ile barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi. Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Bölgedeki çiftçiler ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladı. Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi. Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da telef oldu. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere belirli yerlere giderek dilekçe verdi. Binlerce kuş, su yüzeyindeki ölü balıkları yemek için bölgeye akın etti. Nehrin eski yatağındaki sazan ve yayın başta olmak üzere çok sayıda balık türü kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor.

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