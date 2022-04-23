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OTOMATİK OYNAT
00:40
Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular 23.04.2022 | 13:22
00:25
4 kilo Bonzai ile yakalandı! 23.04.2022 | 13:18
02:03
Büyükada’da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu | Video 23.04.2022 | 13:08
01:22
Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.04.2022 | 13:03
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Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti | Video 23.04.2022 | 12:24
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Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı | Video 23.04.2022 | 12:45
00:45
İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı 23.04.2022 | 12:19
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İstanbul Beyoğlu'nda değnekçiye polisten suçüstü | Video 23.04.2022 | 12:14
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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı 23.04.2022 | 11:51
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Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 11:38
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Polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı 23.04.2022 | 11:45
06:05
İranlı şebekeden 1 milyar dolarlık vurgun iddiası 23.04.2022 | 11:28
02:15
Damat sokak ortasında pompalı tüfekle kayınpederini ağır yaraladı 23.04.2022 | 10:32
01:17
İstanbul'da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 23.04.2022 | 10:32
02:55
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 23.04.2022 | 10:07
00:51
İstanbul Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada 23.04.2022 | 10:05
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Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, Büyükada’ya akın etti. Adayı gezmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.