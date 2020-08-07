Büyükada'da skandal görüntüler! Dilek dilemek için ağaca maske bağladılar... | Video

Büyükada'da ziyaretçi akınına uğrayan Aya Yorgi Kilisesi'ne giden yolda ortaya çıkan görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Bölgenin en yüksek noktalarından birinde konumlanmış, 100 yıldan fazla süredir ibadete açık olan Aya Yorgi Kilisesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kiliseye giden "Azap Yokuşu"nda bulunan ağaçlara dilek dilemek için yıllardır bağlanan bez parçası ve iplerin yerine, son günlerde maske ve ıslak mendil asılması tepki çekti.