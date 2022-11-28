Büyükada’da zehir evi baskını… Saksılar içerisinde buldular! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 28.11.2022 | 09:17
İstanbul Büyükada’da uyuşturucu madde yetiştirilen bir adreste 15 kök Hint Keneviri ve bir kilo 652 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.