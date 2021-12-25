Büyükada’ya dadanan İranlı hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul Büyükada’da bir gecede 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar 30 şişe farklı boyutlarda alkol ve 50 karton sigara İle 350 lirayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri yabancı uyruklu 3 hırsızı gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükada'da geçtiğimiz günlerde bir gece içerisinde 4 ayrı iş yerine giren hırsızlar iş yerlerindeki alkol şişelerini ve 50 karton sigara çalıp kaçtı. İhbar üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevliler çalışma başlattı yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden eşgalleri belirlenen şüphelileri yakalamak İçin İstanbul geneli emniyet birimlerine bilgi verildi.

Çalışmaların devamında 3 şüpheli şahsın Gaziosmanpaşa meydanda bir tantunicide oldukları tespit edildi. İranlı 3 hırsız gözaltına alındı. Çalınan malzemelerle birlikte yakalanan 3 hırsız R. N. , A. G. Ve A. M. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.