Video Yaşam Büyükçekmece D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı | Video
Büyükçekmece D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı | Video

Büyükçekmece D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı | Video

06.11.2023 | 09:00

BÜYÜKÇEKMECE'de üst geçidi kullanmayarak D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına İETT otobüsü çarptı. 2 kadın ağır yaralanırken, kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.

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Kaza, 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayan 2 kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

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