Video Yaşam Büyükçekmece E-5’te kahreden ölüm: Arkadaşının bozulan aracını iterken tır çarptı | Video
Büyükçekmece E-5’te kahreden ölüm: Arkadaşının bozulan aracını iterken tır çarptı | Video

Büyükçekmece E-5’te kahreden ölüm: Arkadaşının bozulan aracını iterken tır çarptı | Video

23.03.2022 | 09:07

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E-5 Büyükçekmece-Güzelce mevkiinde arkadaşının bozulan aracını iten 3 kız babası adama arkadan gelen tır çarptı. TIR ile otomobil arasına sıkışan adam, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay dün 15.30 sıralarında E-5 Büyükçekmece - Güzelce mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Yalçın Malkoç (42), teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. 34 YHT 95 plakalı araç seyir halindeyken arıza yaptı. Yakınının arıza yapan aracını ise Yalçın Malkoç, E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametine doğru itmeye başladı. O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 tır, duramayarak Malkoç'a çarptı. Malkoç, tır ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç'a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Malkoç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Malkoç'un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahalelere başlandı. 3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde kaza sonrası şoka giren tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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