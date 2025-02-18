Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video
İstanbul Büyükçekmece E-5 Karayolu Güzelce mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır bariyere vurup makasladı. Kaza sonrası trafik kapanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Aç kurt yerleşim yerine kadar indi | Video 18.02.2025 | 10:23
04:06
00:29
Elazığ’da otomobil manav tezgahına böyle girdi | Video 18.02.2025 | 10:23
00:39
00:45
00:39
00:22
00:51
Büyükçekmece Güzelce E-5’te tır kazası kamerada | Video 18.02.2025 | 09:47
01:03
Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 18.02.2025 | 09:29
00:29
00:44
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü arızası | Video 18.02.2025 | 08:47
11:20
00:13
Gaziantep'te tanımlanamayan cisim iddiası uçuşları durdurdu | Video 18.02.2025 | 08:47
09:46
Geri dönüşüm tesisindeki yangın 6 saat sonra kontrol altına alındı | Video 18.02.2025 | 08:39
04:52
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti | Video 18.02.2025 | 08:38
00:26
Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü | Video 18.02.2025 | 08:38
01:40
03:25
Ankara'da sendika başkanı, şube sekreterini öldürüp intihar etti | Video 17.02.2025 | 16:39
05:32
02:53
BAGFAŞ'a 1.3 milyon TL ceza: Çevreyi kirletmeye devam ediyor | Video 17.02.2025 | 15:10