Video Yaşam Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video

Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video

02.03.2024 | 13:07

Büyükçekmece'de E-5 karayolunda arıza nedeniyle sağ şeride park eden tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü Hüseyin Örnek (53) araç içinde hayatını kaybetti. Bölgede oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 Tüyap Mevkii'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Orhan Örnek(53) yönetimindeki otomobil, arızası nedeniyle sağ şeritte duran tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Örnek'in aracı sol şeride savruldu. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından kazaya karışan 2 araç otoparka kaldırıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise araçların çekilmesiyle normalde döndü.
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