Video Yaşam Büyükçekmece’de 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma töreni | Video
Büyükçekmece’de 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma töreni | Video

Büyükçekmece’de 18 Mart Çanakkale zaferi ve şehitleri anma töreni | Video

18.03.2022 | 13:30

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılı Büyükçekmece Çanakkale Anıtı’nda coşkulu bir tören ile kutlandı. Törende, Rusya Ukrayna arasında barışın sağlanması amacıyla sembolik olarak dikilen zeytin ağacının dibine Çanakkale’den getirilen toprak bırakıldı.

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Büyükçekmece'de anma töreni düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi Çanakkale zaferinin 107'nci yılı münasebetiyle Çanakkale Geçilmez 100'ncü yıl anıtı önünde bir tören düzenledi. Törene Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece ilçesinde bulunan gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören, protokol üyelerinin Çanakkale Geçilmez 100'üncü yıl anıtı önüne çelenk bırakması ile devam etti.

Törende daha sonra Rusya Ukrayna arasında barışın sağlanması amacıyla sembolik olarak dikilen zeytin ağacının dibine Başkan Akgün ve gaziler birlikte toprak bıraktılar. Program konuşan Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün, 107 yıl önce Çanakkale'de Türklere yapılanların bugünde başka coğrafyalarda devam ettiğini kaydetti.

Rusya Ukrayna savaşına değinene Başkan Akgün, "Bugün ben Çanakkale Destanı'nın 107'inci yılında anma törenlerinde dikkati bu noktaya çekmeye çalıştım. Rusya'nın Ukrayna'ya uygulamakta olduğu zulmü ortaya koymaya çalıştım. Çünkü bize bunu yaşatmaya kalkmışlardı. Biz onun destanını yazdık. Bisikletçilerimiz önce buradan pedal bastılar. Büyükçekmece'den Çanakkale'ye 18 Mart Çanakkale Destanı'nı anma programı içerisinde gittiler. Şehitliklerin, cephenin ve şehitliğin bulunduğu o alanlardan çeşitli noktadan getirdikleri toprağı burada sembol olarak dikmiş olduğumuz zeytin ağacının dibine birlikte koyduk. Bu zeytin ağacını dikmemizin sebebi; zeytin hayattır. Zeytini anlatmak için saatlerce konuşmak lazım. Bugün Türkiye'de zeytine karşı bir saldırı başlamıştır. Bu da bir emperyalist saldırıdır. Bu da çünkü para için yapılmakta olan bir saldırıdır. Bunu kınamak için bu zeytin ağacını diktik" dedi.

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