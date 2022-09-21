Büyükçekmece’de arabamı çizdin dediği adamı tekme tokat böyle dövdüler | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video 21.09.2022 | 15:24
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Hatay’da pos tefeciliği operasyonu: 37 gözaltı | Video 21.09.2022 | 14:02
Büyükçekmece’de “arabamı çizdin” dedikleri el arabalı hurdacıyı tekme tokat döven adamlar kamerada. Görüntülerde yere düşen adamı tekmeledikleri anlar da yer aldı.