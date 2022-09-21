Büyükçekmece’de arabamı çizdin dediği adamı tekme tokat böyle dövdüler | Video

Büyükçekmece’de “arabamı çizdin” dedikleri el arabalı hurdacıyı tekme tokat döven adamlar kamerada. Görüntülerde yere düşen adamı tekmeledikleri anlar da yer aldı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hurda toplayan el arabalı adam bir aracın yanından geçerken çizdi. Durumu öfkelenen araç sahibi ve yakınları şahısla tartışmaya başladı. Tartışma sonra şahıslar adama tekme tokatla saldırdı. Yere düşen adamın yüzüne de bir şahıs tarafından tekme atıldı. Şahısların olaydan sonra polis gelmeden dağıldıkları öğrenilirken yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.