Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu | Video 07.06.2024 | 10:32 Büyükçekmece'de balıkçılar tarafından denizde kadın cesedi bulundu. Kadının neden öldüğü henüz tespit edilemezken polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Mimar Sinan Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balıkçılar tarafından sabah saatlerinde denizde hareketsiz duran bir ceset görüldü. Olay polise haber verildi. Sahil güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisine ulaşılan cesedin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi.