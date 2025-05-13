Büyükçekmece'de deprem anı kamerada | Video 13.05.2025 | 09:43 İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında sabah 07.18'de yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükçekmece Marmara Denizi açıklarında 07.18'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan deprem merkez üssü Büyükçekmece'de hissedildi. Deprem anı bir berber dükkanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, deprem sonrası eşyaların kısa süreli sarsılması yer aldı.