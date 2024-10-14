Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 14.10.2024 | 15:04 İstanbul Büyükçekmece'de çevredeki araçları ve vatandaşları hiçe sayarak drift atan sürücüye ceza yağdı. İki ayrı suçtan toplamda 32 bin 923 TL ceza yazılırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece Akyurt Caddesi'nde 10.10.2024 tarihinde çevredeki araçları ve vatandaşları hiçe sayarak kavşakta dakikalarca drift atan sürücüye, İstanbul Sivil Trafik Şube ekiplerince ceza yağdı. Toplamda 2 ayrı suçtan 32 bin 923 TL para cezası yazılan sürücü F.Ş.nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Kural tanımaz sürücünün drift attığı anlar ise kameraya yansıdı.