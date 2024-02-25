Büyükçekmece’de drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücü yakalandı | Video 25.02.2024 | 12:26 Büyükçekmece’de aracıyla drift yapıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsa 32 bin 233 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, şahsın sürücü belgesine el konuldu. Sürücünün drift attığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Büyükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü O.O., olayla kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

32 BİN 233 TL PARA, ARACIN İSE 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN CEZASI

Polis Merkezinde ki işlemleri tamamlanan O.O'ya 'drift yapmak' suçundan ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, 32 bin 233 TL idari para ve 34 GNU 733 plakalı aracın ise 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi.