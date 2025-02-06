Büyükçekmece’de dükkanı basıp baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Büyükçekmece’de lokantayı basıp baba ve oğlunu yaralayan magandalar emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.Y., E.Y. ve N.Y. isimli şahıslar yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kovalamaca esnasında bir binanın yakınına attıkları suç unsuru silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Muhalefet" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.
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