Video Yaşam Büyükçekmece’de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı
Büyükçekmece’de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

Büyükçekmece’de feci kaza kamerada: Doktorun aracındaki 4 aylık bebeğin kafatası çatladı

09.12.2021 | 15:42

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Büyükçekmece’de oturduğu siteden aracıyla yola çıkan Beyin ve Sinir Cerrahı Doktor Emrah Kantarcıoğlu’nun kullandığı araca, kırmızı ışıkta son sürat geçtiği iddia edilen başka bir araç çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Doktor Kantarcıoğlu’nun aracında bulunan 4 aylık bebeğinin kafatası çatladı, karısı ve misafiri ağır yaralanırken, kırmızı ışıktan son sürat geçtiği ileri sürülen sürücü ise serbest bırakıldı.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Beyin ve Sinir Cerrahı Doktor Emrah Kantarcıoğlu, içinde karısı ve 4 aylık bebeğinin bulunduğu 34 CYM 745 plakalı aracıyla evinin önünde bulunan ışıklardan yolun karşısına geçerken, kırmızı ışıkta durmayarak son sürat geçen sürücü Abdullah B. yönetimindeki 16 APZ 497 plakalı araçla çarpıştı. Araçların kafa kafaya çarpılması sonucu içeride bulunan Kantarcıoğlu'nun eşi, 4 aylık kızı ve bir diğer misafiri ağır yaralandı. 4 aylık bebeğin kafatasının çatladığı öğrenilirken, yaralılar 2 gün boyunca hastanede tedavi gördü. Bu sırada kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Abdullah B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın gerçekleştiği noktada ise benzer kazaların daha önce de yaşandığı ifade edildi.

Olayla ilgili konuşan Kantarcıoğlu, sabah saatlerinde evlerinden Bahçeşehir istikametine dönerken kazananın olduğunu söyleyerek, "Bize yeşil yandı biz geçiyorduk. Sol taraftan kırmızı ışıkta hiç durmadan bir araç gelip bizim aracımıza çarptı. Burada büyük bir kaos yaşandı. Aracın hava yastıkları açıldı. Arabamda eşim, misafirim ve 4 aylık bebeğimiz vardı. 4 aylık bebeğimizin kafatası çatladı. Eşimin göğüs kafası ortasındaki iman tahtası denilen kemiği kırıldı. Misafirimizin göz çevresinde doku zedelenmesi benim de sol kulağımda ani işitme kaybı oldu ileri dereceden" dedi.

"TUTUKSUZ OLARAK SALINDI"
Kazadan sonra çalıştığı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne sevk edildiklerini belirten Kantarcıoğlu, "Orada ilk işlemlerimiz yapıldı. Kızımın kalbinin ön tarafında bir sıvı toplanması tespit edildiği için bizi bir üst merkeze sevk ettiler. Biz orada şikayet olduğumuzu da belirttik. Fakat bunlar adli raporlara da geçmiş olmasına rağmen kişi tutuksuz olarak salındı. Ben bu süreç nereye kadar sürecekse bu kişinin alması gereken ceza nereye kadar varacaksa sonuna kadar arkasında olacağım. Bugün bana yarın başka birine gelebilecek bir durumdur. Kişi burada hiçbir şekilde fren yapmadan gelip çarpıyor. Görüntülerde de gördük. Aracın içinde birden çok kişi var onlar sağa sola kaçışıyor. Olayda bir şaibe olabilir. Bir alkol testi uyuşturucu testi görmek istiyoruz. Gerekli cezanın alınmasını da istiyoruz. Eşimin ve çocuğumun hayati tehlikeleri devam ediyor. Giderilemez sorunları var. O kağıtlarda acilden verildi" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Kantarcıoğlu ailesinin ışık yandıktan sonra sola dönüş için hareket ettiği ve Abdullah B. yönetimdeki aracın ise süratli bir şekilde araca çarptığı görülüyor.

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