Büyükçekmece’de hakkında 82 yıl hapis cezası olan yaşlı kadın yakalandı | Video
Büyükçekmece’de hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 yaşındaki yaşlı kadın, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Evindeki adreste kıskıvrak yakalanan Yikmiş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adliyeye sevk edildi.
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