Video Yaşam Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video
Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video

Büyükçekmece’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 5 yaralı | Video

28.10.2023 | 10:57

Büyükçekmece’de cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza saat 02.00 sıralarında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar araç içindeki yaralıların yardımına koştu. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen araçlarda bulunan toplam 5 yaralı müdahale için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili tutanak tutarken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşı yönden gelen hafif ticari aracın şeridinin dışında olduğu diğer aracın ise hızla gelerek kafa kafaya çarpıştıkları görüldü. Görüntülerin devamında ise çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koşmaları yer aldı.
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