Büyükçekmece'de kırmızı ışıkta geçen bisikletliye motosiklet çarptı: 3 yaralı | Video 20.06.2024 | 15:19 Büyükçekmece'de kırmızı ışıkta geçen bisikletli sürücüye motosiklet çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi E5 Karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet çarptı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ambulans ile hastaneye kaldırdı.Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor