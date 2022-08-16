Video Yaşam Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video
Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video

Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video

16.08.2022 | 10:30

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İstanbul Büyükçekmece’de düğün konvoyunda drift atan ve o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

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Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre Drift attı. Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.

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