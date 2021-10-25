Video Yaşam Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı
Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı

Büyükçekmece’de korkutan kaza: 1 yaralı

25.10.2021 | 13:01

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Büyükçekmece E-5 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ilk olarak önündeki kamyonete sonrasında ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece'den Beylikdüzü istikametine giden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile gerçekleşti. E-5 Karayolu'nda ilerleyen araç ilk olarak önündeki kamyonete ardından ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Durumu gören vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. Kaza sonrasında hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan Uğur Zar isimli sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, yaralının kazada dişlerinin kırıldığı öğrenildi.

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