Video Yaşam Büyükçekmece'de kuyumcudan 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldılar | Video
Büyükçekmece'de kuyumcudan 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldılar | Video

Büyükçekmece'de kuyumcudan 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldılar | Video

26.12.2023 | 16:24

BÜYÜKÇEKMECE'de kuyumcunun kepenginin uzaktan kumandasını kopyalayarak açan 5 şüpheli 2 dakikada 13 milyon değerindeki ziynet eşyasını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Aralık Cuma günü saat 03.55 sıralarında Mimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 şüpheli siyah bir otomobil ile gelerek, aracı kuyumcunun bulunduğu caddede park etti. Şüphelilerden biri etrafı gözetlemek için otomobilde beklerken, diğerleri araçtan indi. Uzaktan kumandasını kopyaladıkları kepengi açan şüphelileri, içeri girdi. Altınları ellerindeki çuvallara dolduran şüphelilere, araçta bekleyenin haber vermesi üzerine, şüpheliler panikleyerek kaçmaya başladı. 2 dakikada yaklaşık 13 milyon değerinde ziynet eşyasıyla kaçan şüpheliler ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"13-15 MİLYON LİRA CİVARI"
Kuyumcunun sahibi İlhan Üren, "Sabaha karşı 3-4 gibi alarm telefonu geldi. Telefona baktığım zaman soyulduğumuzu anladım. Hemen geldik, evim yakın zaten buraya. Burada soygun bitmişti. Polisler falan vardı, çatışmalar olmuş. Kepengin kumandasını kopyalayarak uzaktan açmışlar. Cam kapı biraz onlara engel teşkil etti. İçeriye girip alarm çalmasına rağmen hiç istiflerini bozmadan soydular. Bekçiler durun deyince kaçma olayı başlıyor. Ateş ediliyor ama kimin ettiğini de bilemiyorum, ateş sesleri geliyor videoda. Zararım, gram olarak söylemek çok zor, her tablada kaçar gram olduğunu da bilemiyorum. Tahmini olarak 200'er gram olsa 30 tablam gitmiş, tablalarıyla beraber almışlar zaten. 30 tablada yaklaşık 6 kilogram hesap çıkıyor. Eğer 250 gram olsa ortalama 7 buçuk kilo civarında çıkıyor. Bu da 13-15 milyon lira civarı bir rakam ediyor" dedi.

"SİLAH SESLERİ DUYUYORUZ"
Kuyumcuda çalışan Mehmet Üren, "Bu adamların profesyonel bir ekip olduğu kesin. Ekip lideri gibi giren bir adam vardı içlerinde. Madencilerin takmış oldukları lambalardan takıyordu. Kapıyı zorlayıp giriyorlar o sırada zaten dışardan bir korna sesiyle beraber dışarı fırlıyorlar, yoksa amaçları daha fazla ürünü götürmek. O sırada dışarda bekçilerle karşılaşıyorlar, sonra silah sesleri duyuyoruz. Muhtemelen silahlılar zaten kamera görüntülerinde de var bir tanesinin beline silahını taktığını tam net olarak görmesem de tahmin edebiliyorum. Dışarda bir çatışma yaşanıyor. Bu ekip 5 kişi olarak geliyor, biri gözetleyici olarak dışarda kalıyor, bir tane şoför var, 3 kişi de soyguna giriyor" dedi.

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