Video Yaşam Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video

Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video

Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video
19.07.2021 | 12:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 01:12
Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video 19.07.2021 | 12:59
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 07:51
Genç kaptan gemide geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Geriye acı dolu sesli mesajı kaldı | Video 19.07.2021 | 11:56
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 05:31
Diyarbakır'da 685 gündür süren evlat nöbetindeki aileler bir bayramı daha buruk karşılıyor 19.07.2021 | 12:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 00:24
Kocaeli'de kediyi kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş kamerada 19.07.2021 | 12:30
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 00:09
Maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü | Video 19.07.2021 | 12:06
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 02:12
İstanbul Beykoz'da korkutan istila! Ağaçları kurutan saldırı kamerada... 19.07.2021 | 11:56
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 04:06
3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti | Video 19.07.2021 | 11:49
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek | Video 04:53
Tosuncuk'un avukatları konuştu: "Bitcoin’i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek" | Video 19.07.2021 | 11:47
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 01:58
Bayram fırsatçısı kalpazanlara jandarmadan geçit yok | Video 19.07.2021 | 11:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: O videoyu bana da gönder | Video 02:46
Kartal’da yaralı motosiklet sürücüsünün isyanı: "O videoyu bana da gönder" | Video 19.07.2021 | 11:32
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 00:48
İstanbul Pendik'te hırsızlık yapan kadınlar yakalandı 19.07.2021 | 11:30
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 00:04
Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi 19.07.2021 | 11:29
Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta | Video 02:30
Kaymaklı ekmek kadayıfı bu yıl da revaçta | Video 19.07.2021 | 11:18
Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video 01:57
Kurban fiyatları düşecek mi? Kurban Bayramı öncesi son durum | Video 19.07.2021 | 11:23
Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video 01:09
Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video 19.07.2021 | 11:02
2 yaşındaki kayıp Ecrin için ‘Kurbağa Adamlar’ devrede | Video 03:56
2 yaşındaki kayıp Ecrin için ‘Kurbağa Adamlar’ devrede | Video 19.07.2021 | 10:54
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 04:01
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçirdi, polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi | Video 19.07.2021 | 10:28

Büyükçekmece'de denize giren vatandaşlarla restoran işletmecisi arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Vatandaşlara sopalarla saldıran restoran çalışanları, kameraya yansıdı. Saldırıdan kaçmak isteyen vatandaşlar, çareyi denize girerek kaçmakta buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece sahilinde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren vatandaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA