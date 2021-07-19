Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren vatandaşlara böyle saldırdı | Video

Büyükçekmece'de denize giren vatandaşlarla restoran işletmecisi arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Vatandaşlara sopalarla saldıran restoran çalışanları, kameraya yansıdı. Saldırıdan kaçmak isteyen vatandaşlar, çareyi denize girerek kaçmakta buldu.

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece sahilinde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren vatandaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı vatandaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.