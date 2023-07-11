Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Büyükçekmece'de sahil kenarında gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir cinayet gerçekleşti. Saldırıda başından vurulan bir kişi hayatını kaybederken, ölen şahsın arkadaşı da kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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