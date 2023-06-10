Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması
Büyükçekmece'de TÜYAP taksi durağında bir adam taksicilerin yolcu seçtiğini iddia ederek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkan olayda yolcunun yine bir taksici tarafından taksiye bindirildiği görüldü.
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