Video Yaşam Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması
Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması

Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması

10.06.2023 | 12:00

Büyükçekmece'de TÜYAP taksi durağında bir adam taksicilerin yolcu seçtiğini iddia ederek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkan olayda yolcunun yine bir taksici tarafından taksiye bindirildiği görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önündeki taksi durağında yaşandı. İddiaya göre bir adam taksicinin kendisini yabancı uyruklu olmadığı için almadığını söyleyerek yaşananları kaydetti. Olay sonrası taksiciler tarafından ortaya çıkarılan güvenlik kamerasın görüntülerinde ise yolcunun yine taksicilerle konuşması ve sonrasında yine bir taksicinin yolcuyu başka bir araca bindirmesi görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükçekmece’de taksi durağında ’yolcu seçme’ tartışması 01:44
Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması 10.06.2023 | 12:00
Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 00:57
Emniyetten kritik operasyon! DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı | Video 10.06.2023 | 10:32
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video 03:35
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video 10.06.2023 | 10:32
Uludağ’da kaybolan yaşlı adamın gelini: Ot toplamaya değil define aramaya gittiler | Video 04:51
Uludağ’da kaybolan yaşlı adamın gelini: "Ot toplamaya değil define aramaya gittiler" | Video 10.06.2023 | 10:32
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 00:38
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 10.06.2023 | 10:32
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın | Video 00:39
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın | Video 10.06.2023 | 10:00
Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video 01:08
Yeni doğan yavru dağ keçisini gören motosiklet tutkunlarının heyecanı gülümsetti | Video 10.06.2023 | 08:41
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Fatih’te 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 10.06.2023 | 08:41
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 00:40
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis uygulama noktasında kaza yaptı | Video 10.06.2023 | 08:41
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 00:39
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı | Video 09.06.2023 | 22:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 00:39
Antalya’da 13 bin şişe sahte içki ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:53
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 01:08
Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 09.06.2023 | 16:12
İstanbul’da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 01:18
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi | Video 09.06.2023 | 16:09
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 06:28
Fatih’te çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi | Video 09.06.2023 | 14:54
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:14
Bayramiç’te virajı alamayarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 09.06.2023 | 13:57
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 00:46
Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 09.06.2023 | 13:45
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 03:17
Sancaktepe’de diş tedavisinde narkoz krizi: Yoğun bakıma alındı | Video 09.06.2023 | 13:16
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 05:12
Bakan Kacır: “Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren, rekabet edebilen bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz” | Video 09.06.2023 | 13:16
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 03:13
Yağmurdan sonra açan çiçekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.06.2023 | 13:05
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:28
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.06.2023 | 13:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA