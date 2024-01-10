Büyükçekmece’de tekel bayisine otomatik silahlı saldırı düzenlendi | Video
Büyükçekmece’deki tekel bayisine arabayla gelen maskeli saldırganlar, otomatik silahla ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, kimliği belirsiz saldırganın kurşun yağdırdığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan saldırı sonrasında şok geçiren tekel bayisinin sahibi Esin Çakmak, "Pazar gecesi oldu. Hiçbir hasmımız ve düşmanımız yok. Dükkanımız, aklımızın almadığı bir şekilde tarandı. Bizde şoktayız. Can kaybı olmadı çok şükür. Anlam veremediğimiz bir saldırı oldu. Biz de şoktayız. Emniyet güçleri şu anda araştırıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.
"10-11 EL SİLAH SESİ DUYDUM "
O esnada evde olduğunu ve silah seslerini duyduğunu ifade eden bir mahalleli ise, " Olayı görmedim. O esnada evdeydim. Gece saat 12:00 dolaylarında 10-11 el silah seslerini duydum. Buradaki komşularda duydu. Normalde ailemle de çoluğumun çocuğumun da girip çıktığı bir yer burası. Biz de şoktayız. Şu anda mahalle komple tedirgin durumda" şeklinde konuştu.
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