Büyükçekmece’de vatandaşı trafikte darp eden magandalar tutuklandı | Video

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Büyükçekmece'de trafikte yol verme tartışması sebebiyle, yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp eden 2 trafik magandası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan trafik magandaları Yunushan Doğan ve Ercan Demir emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Burada savcılık ve hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlılardan Ercan Demir'in yaralama suçundan daha önce de suç kaydı olduğu öğrenildi.