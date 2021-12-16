Büyükçekmece’de villaya uyuşturucu baskını! 372 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi | Video

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikisi tutuklanırken, villada uyuşturucu yapımında kullanılan 372 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlılardan oluşan bir şebekenin uyuşturucu madde imal etmek için Büyükçekmece'de kiraladıkları villaya önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu S.B., M.M. ve S.M.L. adlı 3 kişi gözaltına alınırken, villada yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 372 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 3 İranlı, polisteki ifade işlemlerinin ardından dün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.M.L. hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanırken, S.B. ve M.M. isimli diğer 2 İranlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin baskın anları kameralara yansıdı.