Video Yaşam Büyükçekme'de vahşet! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi | Video

Büyükçekme'de vahşet! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi | Video

Büyükçekme'de vahşet! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi | Video
17.02.2020 | 14:33

Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı.

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