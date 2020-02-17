Büyükçekme'de vahşet! Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi | Video
Büyükçekmece'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
07:23
05:04
Tsk'dan idlib'de çelik hat! İdlib bölgesi ve sınırda son durum ne 17.02.2020 | 12:18
07:58
Dünyanın en ilginç 10 yeri 17.02.2020 | 12:16
07:23
04:03
18 yıllık öğretmen, öğrencilerine her sabah çorba pişiriyor | Video 17.02.2020 | 12:05
03:27
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı... O anlar kamerada | Video 17.02.2020 | 11:44
02:39
Kartal'da denizde 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu | Video 17.02.2020 | 09:58
01:17
E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 17.02.2020 | 09:43
00:51
01:30
01:43
İstanbul’da lüks cipe silahlı saldırı kamerada | Video 16.02.2020 | 18:23
02:29
Otomobil boş su kanalına düştü, sürücü araçta sıkıştı | Video 16.02.2020 | 18:23
00:43
Son dakika! Tuzla'daki tersanede gemi yangını | Video 16.02.2020 | 18:23
03:07
Bu meyve Türkiye’de ilk kez üretildi | Video 16.02.2020 | 18:23
02:10
Takla atarak parçalanan bu araçtan sağ çıktı | Video 16.02.2020 | 18:23
00:17
Otomobile motosiklet sürücüsünün çarpışma anı kamerada | Video 16.02.2020 | 18:23
04:04
02:15
Ümraniye'de kaza yapan araç takla attı; o anlar kamerada | Video 16.02.2020 | 11:10
00:29
Adana'da kaçakçılık operasyonu | Video 16.02.2020 | 10:46