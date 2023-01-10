Buz pistine dönen yolda tırlar yoldan çıktı, otomobiller çarpıştı: 2 yaralı | Video
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde mısır yüklü tırlar ve otomobiller gizli buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjlere girdi. Kazalar nedeniyle karayolu ulaşımda aksama meydana gelirken, olayda 2 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.