Buz tutan gölde olta ile balık tutmaya çalıştılar | Video
Karabük'te iki arkadaş buz tutan gölde olta ile balık tuttular.
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