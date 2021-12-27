Buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu | Video

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Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta Yıldız şelalesi de buz tuttu. Şelalede oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları dikkat çekti.
Sivas'ta bir süredir etkili olan dondurucu hava göllerin ve şelalelerin buz tutmasına neden oldu. Kent merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesinde bulunan Yıldız şelalesi de buz tuttu. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ki dev buz sarkıtları adeta görsel şölen sundu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şelale, dondurucu soğuğa rağmen misafirlerini ağırladı. Ziyaretçiler şelalenin yaz aylarında da kış aylarında da izlenmeye değer olduğunu söyledi. Şelalede huzur bulduklarını belirttiler.