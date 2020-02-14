Video Yaşam Buzda kayan otomobil ağaca böyle çarptı

Buzda kayan otomobil ağaca böyle çarptı

Buzda kayan otomobil ağaca böyle çarptı
14.02.2020 | 10:16

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı buzlanan yolda duramayan otomobil kayarak ağaca çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

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