Buzda kayan otomobil ağaca böyle çarptı
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı buzlanan yolda duramayan otomobil kayarak ağaca çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.
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