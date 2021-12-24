Buzla kaplanan Porsuk Çayı havadan görüntülendi | Video

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Eskişehir’de gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yüzeyi buz tutan Porsuk Çayı drone ile havadan görüntülendi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından Eskişehir'de soğuk havanın etkisi hissedilmeye başladı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle bir kısmı buz tutan çay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Adeta buz pistine dönen su yüzeyi ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yükselmesi bekleniyor.