Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58 Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kazada, F.A. (44) yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada, ticari araçta bulunan Özbekistan uyruklu B.M. (35), M.S. (36), Y.E. (56), M.E. (24), İ.İ. (20), V.Y. (62), A.S. (44) ve C.İ. (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.